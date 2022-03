Nach neun Monaten Pause : Borussias Lainer ist zurück im Nationalteam – und kämpft ums WM-Ticket

Mönchengladbach Stefan Lainer könnte in der kommenden Woche sein Comeback in Österreichs Nationalteam feiern. Für den Rechtsverteidiger von Borussia Mönchengladbach geht es gegen Wales um ein WM-Ticket. Ein anderer Gladbacher muss weiter auf sein erstes A-Länderspiel für Österreich warten.

Am 26. Juni 2021 trug Stefan Lainer zuletzt das Trikot der österreichischen Nationalmannschaft. Im Achtelfinale der Europameisterschaft mussten sich der Rechtsverteidiger und seine Teamkollegen im vergangenen Sommer nach 120 Minuten mit 1:2 gegen Italien geschlagen geben. Als Lainer nach 114 Minuten den Platz verließ, hatte Sasa Kalajdzic (VfB Stuttgart) gerade den Anschlusstreffer erzielt, für mehr reichte es gegen den späteren Titelträger am Ende nicht.

Zu diesem Zeitpunkt wusste Lainer allerdings noch nicht, dass die EM-Partie für lange Zeit sein letztes Länderspiel sein würde. Ein Knöchelbruch, den sich Lainer im zweiten Saisonspiel bei Bayer 04 Leverkusen (0:4) zugezogen hatte, zwang ihn zu einer dreimonatigen Pause, in der er unter anderem sieben Länderspiele verpasste, ehe er Ende November sein Comeback feiern konnte. Seitdem stand er unter Gladbach-Trainer Adi Hütter neunmal in der Bundesliga in der Startelf. Am vergangenen Wochenende kam er beim 2:0-Sieg gegen Hertha in den letzten zwölf Minuten zum Einsatz, nachdem er die Partie beim VfB Stuttgart (2:3) krankheitsbedingt verpasst hatte.