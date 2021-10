Handball : Rotzfrecher Auftritt des NHV beim Sieg über Remscheid

Neuss Die jungen Neusser Handballer setzen mit dem 34:33-Heimerfolg über den nächsten Aufstiegskandidaten ein ganz großes Ausrufezeichen.

Zu Beginn der Partie versuchten die Hausherren, über den Kreis zum Erfolg zu kommen, was in den ersten beiden Begegnungen ja auch ein probates Mittel war. Allerdings fruchtete es gegen die Oberbergischen nicht, und auch von den anderen Angriffspositionen verlief es zunächst nicht nach Wunsch. In der ersten Halbzeit leisteten sich die Neusser insgesamt zwölf Fehlwürfe und davon alleine acht in den ersten Minuten. Erstaunlich nur, dass das nicht in einem Rückstand endete, zumal die Abwehr an diesem Tag auch nicht den richtigen Zugriff auf den Gegner fand. Die Hausherren wussten sich jedoch zumindest im Angriff zu steigern, spulten schöne Kombinationen ab und kamen über die Außenangreifer oder den Rückraum zum Erfolg. Nach dem Seitenwechsel zog der NHV zwischenzeitlich auf fünf Tore davon. Erst eine Auszeit der Gäste, die danach Tim Dicks mit einer Manndeckung bedachten, brachte die Lansen-Schützlinge aus dem Konzept. Neuss musste noch einmal zittern, bis Tim Schriddels seine Farben sechs Sekunden vor dem Abpfiff mit einem verwandelten Siebenmeter erlöste.