Borussias Kapitän mit Kurz-Comeback : Was auf Stindl nach der gefeierten Rückkehr wartet

Mönchengladbach Borussias Kapitän Lars Stindl feierte beim 2:0 gegen Hertha BSC in den Schlussminuten sein Comeback nach fast zweimonatiger Verletzungspause. Demnächst will der Routinier auch wieder eine Option für die Startformation sein. Doch die Konkurrenzsituation hat sich auf seiner Position verschärft.

Lars Stindl dürfte es Schiedsrichter Florian Badstübner und seinem Team nicht übel genommen haben, dass sie am Samstagabend im Spiel gegen Hertha BSC eine recht üppige Nachspielzeit veranschlagten. So durfte sich Borussias Kapitän, nachdem er in der 89. Minute auf den Platz gekommen war, noch über satte sechs Einsatzminuten freuen. Es waren die ersten seit dem 19. Januar, als die Borussen 0:3 im Pokal-Achtelfinale bei Hannover 96 verloren.

Doch der Ausfall Jonas Hofmanns, der zurzeit mit einem Muskelfaserriss passen muss, dürfte Stindls Rückkehr beschleunigt haben, ein Kaderplatz für einen Offensivspieler wurde so frei. Und in den Schlussminuten ergab sich für Ersatz-Cheftrainer Christian Peintinger die Gelegenheit, Stindl ein paar Comeback-Minuten zu bescheren. Es war eine Aktion für das gute Gefühl – sowohl bei Stindl als auch bei den Fans.

Diese hatten den Namen des Kapitäns schon bei der Verlesung des Kapitäns lauthals mitgebrüllt, als Stindl dann an der Seitenlinie zur Einwechslung bereitstand, brandete lang anhaltender Applaus auf. Der Routinier spielte bislang sicher keine glückliche Saison – insgesamt kommt er bisher nur auf drei Pflichtspieltreffer – doch als Antreiber und Führungsfigur wäre er dem wankenden Borussenteam in den vergangenen Wochen sicherlich eine wertvolle Stütze gewesen.

Nun kann sich der 33-Jährige wieder dem Konkurrenzkampf in Gladbachs Offensive stellen. Am Freitag in Bochum wird er sicherlich wieder nur Joker sein können, doch nach der dann folgenden Länderspielpause will Stindl wieder eine Option sein für die Startformation. Doch auf der Position hinter den Spitzen hat sich seit seiner Verletzung eine neue Konkurrenzsituation entwickelt.