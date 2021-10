Handball : TVK kassiert in Aachen seine erste Saisonniederlage

Korschenbroich Die Schützlinge von Trainer Dirk Wolf vergeben in der Kaiserstadt viel zu viele Torchancen. Aachen ist einfach kein gutes Pflaster für den TVK.

(alpa) Am dritten Spieltag der Handball-Regionalliga hat es den TV Korschenbroich erwischt. Wie schon so häufig in den vergangenen Jahren war Aachen keine Reise wert, denn die Schützlinge von Trainer Dirk Wolf verloren in der Kaiserstadt mit 19:24 (Halbzeit 11:11). Auch ohne den erkrankten Routinier Sascha Wistuba sah es anfangs gar nicht so schlecht für die Gäste aus. In der 19. Minuten gingen sie gar mit 8:6 in Front. Fortan entwickelte sich ein munteres Spielchen, in dem die Korschenbroicher eigentlich die bessere Mannschaft waren. Im Angriff fanden sie gute Lösungen, scheiterten jedoch häufig am Aachener Torhüter Benedikt Schüler. Bis zur 38. Minute war es beim Zwischenstand von 15:15 ein Duell auf Augenhöhe. Im weiteren Verlauf wurde das Auslassen bester Chancen jedoch zum Problem für den TVK. Wolf: „Das Ergebnis spricht Bände. Nur 24 Tore zu kassieren, ist mehr als okay, aber nur 19 zu werfen, ist eindeutig zu wenig. Wir haben zu viele freie Würfe nicht nutzen können und auch aus dem Rückraum kam zu wenig.“ Am nächsten Wochenende gastiert der neue Spitzenreiter TV Aldekerk in der Waldsporthalle.