Basketball : TG Stürzelberg beendet in Essen die Hinrunde

Dormagen Dritter Sieg in Folge würde dem Neuling im Kampf um den Klassenverbleib sehr gut tun.

Auch im neuen Jahr ist Lukas Solf für eine Überraschung gut. So stellte der junge Trainer des Basketball-Zweitregionalligisten TG Stürzelberg nach dem ersten Training 2020 fest: „Alle waren okay – bis auf mich. Ich war zu passiv, darunter hat die Feinarbeit auf das Spiel am Samstag gelitten.“ Dann geht es für den Neuling in der Sporthalle des Helmholtz-Gymnasiums an der Rosastraße in Rüttenscheid gegen den auf Rang zehn in Abstiegsnöten steckenden ETB SW Essen II (16 Uhr).