Leichtathletik : Mit Wonne geht es über Stock und Stein

Im Vorjahr musste sich der favorisierte Habtom Tedros (M.) im Lauf über 5,7 Kilometer mit dem zweiten Platz zufrieden geben. Foto: Georg Salzburg(salz)

Kapellen Dreikönigen-Crosslauf des TV Jahn Kapellen geht am Sonntag in seine 27. Auflage. Anmeldefrist endet erst am Freitag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Sitterle

Der Generationswechsel beim Dreikönigen-Crosslauf des TV Jahn Kapellen ist so gut wie abgeschlossen: In Raimund Röhricht ist nun auch der letzte Vertreter der alten Garde in den verdienten Ruhestand getreten. Der bald 76-Jährige, der schon an Bord war, als der Klassiker unter Federführung von Christa und Götz Bangert am 7. Januar 1979 seine Premiere feierte, leistete bei der 27. Auflage seit der fünfjährigen Pause zwischen 1988 und 1993 – womit es an der Erft am Sonntag eigentlich schon zum 37. Mal über Stock und Stein geht – aber noch Grundlagenarbeit: Er gehörte zum Team, dass schon vor Weihnachten mit dem vom Hombroicher Landwirtschaftshof zur Verfügung gestellten Mulcher den für gewöhnlich sehr anspruchsvollen Kurs rund ums Jupp-Breuer-Stadion von störenden Disteln und Brombeersträuchern befreit hatte. Und er verspricht: „Die Strecke ist bereit.“

Das kann Heidi Hößel, die 1979 bei minus zwölf Grad über 1911 schneebedeckte Meter noch unter ihrem Mädchennamen Czarnietzki ihr Debüt gegeben hatte, nur bestätigen. „Ich habe mit unserem Nachwuchs da schon trainiert“, sagt die 53-Jährige, die sich gemeinsam mit Hannelore Mathé hauptverantwortlich um die Organisation kümmert: „Und ich bin froh, dass ich nicht mehr mitlaufen muss – es ist anstrengend.“ Trotzdem lagen bis gestern knapp 150 Voranmeldungen vor. Bis zum Anmeldeschluss am Freitag möchte Hößel gerne noch die 180er-Marke knacken. „Dann kämen wir mit den Nachmeldungen am Sonntag wohl wieder auf die üblichen 200 Teilnehmer.“ Der Rekord steht seit dem Jubiläumsjahr 2018 bei 230 Startern.

Info 27. Dreikönigen-Cross am Sonntag in der Übersicht 10.30 Uhr Männliche U8 (2013 und jünger), rund 500 Meter 10.45 Uhr Weibliche U8 (2013 und jünger), rund 500 Meter 11 Uhr U10 (2012/2011), rund 800 Meter 11.10 Uhr Männliche U12 (2010/2009) und U14 (2008/2007), rund 1600 Meter 11.20 Uhr Weibliche U12 (2010/2009) und U14 (2008/2007), rund 1600 Meter 11.40 Uhr U16 (2006/2005), U18 und U20 (2004 bis 2001), rund 3100 Meter 12.30 Uhr Altersklassen Männer/Frauen, rund 5750 Meter (fünf große Runden) Start/Ziel Jupp-Breuer-Stadion an der Weimarstraße Meldeschluss Freitag, 10. Januar Nachmeldungen Bis 60 Minuten vor Wettkampfbeginn

Während bei den Männern für den abschließenden Lauf über 5,7 Kilometer bis gestern weder der Vorjahressieger Abdelmalek Bahri (SFD Düsseldorf) noch Habtom Tedros (TG Neuss), der sich vor einem Jahr überraschend mit Rang zwei hatte zufrieden geben müssen, in der Starterliste auftauchten, ist bei den Frauen Sarah Dicks (Neusser SV) wieder dabei. Die Moderne Fünfkämpferin (U15) hatte 2019 Eva Leifeld von den Rhein-Berg Runners in 13:25 Minuten auf den zweiten Platz verwiesen. Ein Duell, das es auch am Sonntag über 3100 Meter geben könnte. Angesagt hat sich zudem Matthias Rück (TG Neuss), der stets fürs Podest in Frage kommt. Auf die größte Resonanz stoßen im Vorfeld die Läufe über die Bambini-Runde (500 Meter) und 800 Meter der Altersklassen U8 bis U10.