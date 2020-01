Judo : JC Nievenheim mit tollem Einstand

Nievenheim Marie-Cecile Wachendorf gewinnt das kleine Finale.

(sit) Aufs Treppchen brachten es die jungen Judoka des JC Nievenheim beim internationalen Turnier um die „Troffee van de Donderslag“ im belgischen Meeuwen: Marie-Cecile Wachendorf vermochte in der Altersklasse U18 in der Gewichtsklasse bis 63 Kilogramm nach einem Freilos im Viertelfinale Caitlin Binnendijk aus den Niederlanden im „Golden Score“ mit einem Uchi Mata (Innenschenkelwurf) zu bezwingen. Auch das Halbfinale gegen Schamira Kiel (RSV Eintracht) ging in die Verlängerung. Diesmal unterlag Wachendorf, aber im kleinen Finale behielt sie nach einer Minute gegen Morgane Garreyn aus Belgien mit einem O-Soto-Gari (Große Außensichel) die Oberhand. Neuzugang Alexander Utczyk beendete das Turnier in der Altersklasse U13 nach drei vorzeitigen Siegen sogar auf dem ersten Platz.