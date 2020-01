Tischtennis : TV-Kameras sind auf Jan Medina gerichtet

Ein großes Highlight in der bisherigen Tischtennis-Karriere von Jan Medina war die Einzel-WM 2017 in Düsseldorf. Dabei traf er auch auf den Kubaner Yohan Mora. Foto: Rust

Kaarst Mit einem Doppelpack ins Tischtennis-Jahr: Am Sonntag ab 14 Uhr spielen die Drittliga-Damen und die Oberliga-Herren der DJK Holzbüttgen gemeinsam in der Sporthalle am Bruchweg. Nicht nur darum ist es ein ganz besonderer Spieltag.

Über einen Monat hatten die Tischtennis-Spieler aus dem Rhein-Kreis Zeit, sich eine Auszeit vom Liga-Alltag zu nehmen. Am kommenden Sonntag beginnt die Rückserie in Holzbüttgen direkt mit einem „Doppelpack“, der es in sich hat: Zeitgleich um 14 Uhr starten die Erstvertretungen der Holzbüttgener Damen und Herren in das Jahr 2020. Dabei wird auch ein WDR-Kamerateam vor Ort sein, das Jan Medina auf seinem Weg zu den Olympischen Spielen in Tokio begleitet.

In der 3. Bundesliga Nord empfangen die Damen der DJK den Tabellensiebten SC Poppenbüttel in der Sporthalle am Bruchweg. Das jüngste Duellmit dem Aufsteiger-Team aus Hamburg liegt noch nicht lange zurück. Am letzten Hinrunden-Spieltag Anfang Dezember gelang den Kaarsterinnen in Norddeutschland nach einem 0:3-Rückstand noch ein 6:4-Erfolg. „Natürlich möchten wir auch am Sonntag wieder punkten“, sagt DJK-Spielerin Jana Vollmert, die sich aber noch gut daran erinnert, wie hart umkämpft der Auswärtserfolg war. „Wir sind da bitter mit 0:2-Doppeln gestartet. Wir werden alles geben und versuchen, einen besseren Start hinzulegen.“

Info Jan Medina braucht Hilfe auf dem Weg nach Tokio Ziel Jan Medina möchte bei den Olympischen Spielen 2020 für sein Heimatland Venezuela an den Start gehen. Dafür benötigt der Spieler der DJK Holzbüttgen aber Geld, das der Student alleine nicht aufbringen kann. Spenden Die Mittel könnte auch via Crowdfunding zusammenkommen. Infos unter: gofundme.com/gemeinsam-nach-olympia.

Bei den Gästen spielen an den Positionen zwei bis vier drei Linkshänderinnen. Angeführt wird das SC-Team von der früheren nigerianischen Nationalspielerin Olufunke Oshonaike, die insgesamt an 14 Weltmeisterschaften und sechs olympischen Spielen teilnahm. Dahinter folgen Galila Nasser, Jasmin Kersten und Jugendspielerin Anna Tietgens. Im Gegensatz zu den DJK-Damen haben alle SC-Spielerinnen die Hinrunde mit einer negativen Bilanz abgeschlossen.

Auf DJK-Seite wollen Valerija Stepanovska (Hinrunde: 15:3), Martyna Dziadkowiec (5:12), Jana Vollmert und Lisa Scherring (10:2) dafür sorgen, dass die Punkte in Holzbüttgen bleiben und der Abstand als Tabellenzweiter auf den Spitzenreiter Hannover 96 nicht weiter anwächst.

In der Herren-Oberliga kommt es für die Herren der DJK zum Nachbarschafts-Duell mit dem SC Bayer Uerdingen. Zum Saisonauftakt trennten sich beide Teams mit einem 8:8-Remis. Für die Kaarster war es ein Punktverlust, da sie in Krefeld bereits mit 7:2 und 8:4 in Führung lagen. „Dieses Mal wollen wir beide Punkte in Holzbüttgen behalten“, sagt DJK-Kapitän Joachim Beumers, der allerdings erneut mit einer ausgeglichenen Partie rechnet. „Es wird schwer. Uerdingen steht meines Erachtens zu Unrecht im unteren Bereich der Tabelle.“ Aktuell sind die Krefelder Siebter, die DJK steht mit 13:5 Zählern punktgleich mit dem Spitzenreiter 1. FC Köln II auf dem zweiten Platz.

Im Holzbüttgener Team hat es im Spitzenpaarkreuz eine Umstellung gegeben. Hinter dem venezolanischen Nationalspieler Jan Medina ist Alexander Lübke an die zweite Position gerückt. Dafür spielt Yang Li nur noch in der Mitte, zusammen mit Thomas Schettki. Dahinter sollen Nicolas Kasper, Vincent Arsand, Alexander Daun und Joachim Beumers für die Punkte in der Rückserie sorgen. Wer davon am Sonntag zum Einsatz kommt, stand noch nicht fest.