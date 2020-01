Skaterhockey : Chiefs sind am Tiefpunkt angelangt

Neuss Nach 18 Jahren in der 1. und 2. Skaterhockey-Bundesliga meldet der SV Uedesheim seine Herren-Mannschaft vom Spielbetrieb ab.

In einer zu Beginn des neuen Jahres verschickten Pressemitteilung heißt es nämlich: „Nun ist es Gewissheit: Die Chiefs werden zur neuen Saison keine Herrenmannschaft melden und damit 20 Jahre nach dem ersten Auftritt bei der ISHD nicht mehr an einem Wettbewerb für Erwachsene teilnehmen.“ Ein Tiefpunkt in seinen mittlerweile fast 27 Jahren an der Spitze des SVÜ, sagt Haas: „Dass es so weit gekommen ist, tut mir im Herzen weh.“ Er hatte das Projekt von Anfang an eng begleitet, erinnert sich noch gut an die Erkundungsfahrten der Gründungsmitglieder Sebastian Muhs, Marcel Mörsch und Christian Haas gemeinsam mit dem damaligen Sportdezernenten Horst Ferfers durchs Industriegebiet an der A46 Ende der 1990er-Jahre. „Die Jungs hatten bis dahin nur auf Parkplätzen gespielt.“ Er hat nicht vergessen, wie viel ehrenamtliches Herzblut und Muskelkraft nötig war, um die Spielstätte auf der Bezirkssportanlage am Norfer Weg 2002 mit der Fertigstellung des Hallendachs endgültig zum „Chiefs Garden“ zu machen. „In die Halle haben wir fast 200.000 Euro gesteckt. Aber tatsächlich lassen sich die in Eigenleistung erbrachten Maßnahmen gar nicht mit Geld beziffern.“