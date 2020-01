Frauenfußball : Fußballturnier der Frauen sorgt für Zoff

Rhein-Kreis Stadionhalle als Austragungsort der Kreismeisterschaft am Sonntag stößt vor allem in Gustorf auf großen Widerstand.

Eine äußerst positive Entwicklung konnten zuletzt eigentlich nur die Landesliga-Fußballerinnen der SG Gustorf/Gindorf vorweisen. Die Mannschaft von Trainer Dirk Wistuba führt in ihrer Aufstiegssaison die Tabelle zur Saisonhälfte an und würde im Normalfall als Titelfavorit gelten. In Gustorf freut sich jedoch niemand auf das Turnier – ganz im Gegenteil sogar. „Diese Hallenkreismeisterschaft macht mich richtig traurig. Die Rahmenbedingungen und der Austragungsort sind eine absolute Frechheit“, wütet Wistuba. Anders als in den Jahren zuvor, findet das Turnier nämlich nicht in Gustorf, sondern in der, laut Wistuba, ungeeigneten Stadionhalle im Jahnstadion statt. Für Unmut sorgt bei Wistuba allerdings nicht die Verlegung des Turniers von seinem Heimatverein nach Neuss. „Das Turnier hätte genauso gut in Dormagen stattfinden können. Darum geht es nicht. In der Jahnhalle gibt es nur Handballtore, keine Banden und nur zwei Umkleiden für neun Mannschaften. Das ist allenfalls eine Notlösung“, bemängelt Wistuba.