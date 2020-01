Fußball : Das Hallenmasters der Schiedsrichter ist ein Volltreffer

Rhein-Kreis Fußballkreis 5 weiß als guter Gastgeber zu gefallen.

Es ist für jeden Unparteiischen im Fußballverband Niederrhein sicher ein Highlight, wenn er am ersten Januarwochenende seine Schiedsrichter-Kluft ablegen und selbst auf Titeljagd gehen kann. Auch dieses Jahr schickten alle 13 Fußballkreise des FVN eine Mannschaft nach Dormagen. Neben Vorjahressieger Oberhausen/Bottrop und dem Kreis Remscheid, der in den vergangenen drei Jahren zweimal im Finale stand, zählte aktuell auch der Kreis Duisburg/Mülheim/Dinslaken zum engeren Favoritenkreis. Am Ende setzte sich der Schiedsrichterkreis Remscheid die Krone auf. Durch einen 1:0-Sieg im Finale gegen Duisburg/Mülheim/Dinslaken sicherte er sich den Gerd-Henning-Pokal. Rekordsieger Essen schied schon im Halbfinale aus und wurde am Ende Dritter. Die Ausrichter um die Chef-Organisatoren Yunis Duran und Stefan Rauschenberg landeten mit dem Fußballkreis 5 auf Rang sechs.