Basketball : Stürzelberg spielt auch ohne Trainer selbstbewusst auf

Dormagen Neuling tritt nach vierwöchiger Pause am Samstag bei der BG Kamp-Lintfort an.

(sit) Nach vierwöchiger Pause, nur unterbrochen vom Auftritt im WBV-Pokal beim SV Alte Freunde Düsseldorf (104:83), spielt die TG Stürzelberg in der 2. Basketball-Regionalliga wieder um Punkte. Am Samstag (20 Uhr) geht es in der Glückaufhalle an der Moerser Straße gegen Gastgeber BG Kamp-Lintfort. Der Absteiger aus der Regionalliga West hat nach vier Spielen erst einen Sieg auf seinem Konto. „Das ist sicher nicht das, was die erwartet haben“, sagt TG-Trainer Lukas Solf und geht davon aus, „dass die ziemlich heiß sein werden.“ Allerdings gab es zuletzt auch im WBV-Pokal eine 38:118-Klatsche gegen den Ligakonkurrent Telekom Baskets Bonn II. Dabei hatte das von Krankheiten, Verletzungen und urlaubsbedingten Abwesenheiten gebeutelte Team um Coach Tobias Liebke sogar auf Hilfe aus dem U18-Nachwuchs und der Zweitvertretung zurückgreifen müssen. Doch ganz frei von Probleme ist auch der Neuling nicht: Stürzelberg kann aus beruflichen Gründen erstmal nicht mehr mit Aaron Breuer planen, Mihai Dragulescu hält sich zurzeit in Spanien auf. Selbst der Coach fehlt am Samstag wegen einer Hochzeit in München. Er wird in Kamp-Lintfort vom Scharfschützen Sven Schermeng vertreten. Das Selbstvertrauen der Mannschaft ist seit dem fast sensationellen 75:72-Erfolg am letzten Spieltag vor den Herbstferien über Tabellenführer DJK Adler Frintrop natürlich riesig. Solf: „Dieses Spiel hat gezeigt, dass wir in dieser Liga an einem guten Tag jeden Gegner schlagen können.“ Und gut gelaunt fügt er an: „Wir sind fit und heiß auf das Spiel.“