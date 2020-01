Kegeln : KSG Neuss nützt den Heimvorteil

Neuss Stefan Dappen ist mit 830 Holz Tagesbester.

(sit) Spannend bis zum letzten Wurf ging es am elften Spieltag der Oberliga Rheinland beim 3146:2523-Sieg (2:1 Punkte) der gastgebenden KSG Neuss über den SK Dinslaken II zur Sache. Am Ende gelang es den eifrigen Gästen doch tatsächlich, noch einen Punkt aus der Quirinusstadt zu entführen. Im Gesamtergebnis hatten die Neusser aber einen Vorsprung von fast 600 Holz auf ihren Kontrahenten. Bester Kegler beim Sieger war Stefan Dappen mit 830 Holz. Desweiteren kegelten: Herbert Dappen (811 Holz), Sandra Lemper (796) und Hans-Peter Hegger (711) Holz. In der Bezirksliga Rheinland setzte sich die Zweitvertretung der KSG Neuss ebenfalls auf heimischen Bahnen mit 2870:2730 Holz (2:1 Punkte) gegen die SK Heiligenhaus IV durch. Damit konnten Herbert Dappen & Co. wichtige Punkte im Kampf um den Klassenverbleib auf ihr Konto bringen. In der Tabelle belegen die fleißigen Neusser nun den fünften Platz. Es kegelten: Herbert Dappen (mit 760 Holz Tagesbester), Jörg Engels (729), Hans-Peter Hegger (710) und Hartmut Schwarzkopf (671).