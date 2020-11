Basketball : Spiele der Tigers am Wochenende sind abgesagt

Neuss ChemCats Chemnitz geben den Neusserinnen ebenso einen Korb wie der ASC Göttingen.

(sit) Auch das dritte Wochenende in Folge sind die Zweitliga-Basketballerinnen der TG Neuss coronabedingt zur Untätigkeit verdammt. Am Mittwochmorgen um 10 Uhr erreichten Geschäftsführer Klaus Ehren sogar gleich zwei Absagen: Zunächst teilten die ChemCats Chemnitz mit, dass sie am Samstag nicht an den Rhein kommen könnten, kurz darauf sagte auch der ASC Göttingen das für Sonntag geplante Nachholspiel gegen die Tigers ab. Höchst ärgerlich für die Schützlinge vom Trainer John F. Bruhnke, die wie schon an den vorangegangenen Spieltagen in Göttingen (31. Oktober) und Marburg (7. November) hätten antreten können. „Alles war fertig für das Heimspiel gegen Chemnitz“, sagt Ehren: „Wir hätten in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz die Möglichkeit gehabt, die geforderten Tests am Freitag durchzuführen. Das Gesundheitsamt des Rhein-Kreises hat uns da großartig unterstützt.“ Verpflichtend sind die Testungen in der 2. Basketball-Bundesliga erst ab dem fünften Spieltag. Am 21. November wären die Tigers beim Team der Panthers Academy Osnabrück zu Gast.