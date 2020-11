Basketball, 2. Frauen-Bundesliga : BBZ steigert sich und feiert gelungene Heimpremiere

Leverkusen Das Team von Trainerin Grit Schneider entscheidet auch das zweite Ligaspiel für sich und setzt sich in der Spitzengruppe der Tabelle fest.

Basketball, 2. Bundesliga Nord: BBZ Opladen - Panthers Acadamy Osnabrück (Frauen) 65:55 (31:20). Opladens Zweitliga-Basketballerinnen haben den zweiten Sieg im zweiten Spiel gefeiert. Damit setzte sich das Team von Trainerin Grit Schneider gleich in der Spitzengruppe der Tabelle fest. Eine Woche nach dem Triumph im hessischen Grünberg steigerte sich die Mannschaft bei der Heimpremiere und gewann am Ende deutlich.

„Alles in allem haben wir diese Aufgabe schon besser als in der Vorwoche gelöst“, sagte Schneider. Rundum zufrieden war sie aber noch nicht. Ihr Team habe den Gegner nach einem gelungenen Start „unnötig stark gemacht“ und zurück ins Spiel kommen lassen. „Es fehlt uns nach der langen Pause noch an der Abstimmung.“