Fit daheim : Bewegliche Hüfte kann dem Rücken helfen

Übungen mit Alltagsgegenständen und dem eigenen Körpergewicht für die eigenen vier Wände bietet die NGZ und Kooperation mit der TG Neuss. Fitness-Coach Florian Kock macht vor, wie es geht.

„Vor allem bei Menschen mit Rückenbeschwerden stellt die Hüftbeweglichkeit eine zentrale Rolle dar. Menschen die an Beschwerden im unteren Rücken leiden, profitieren aus meiner Erfahrung von Übungen zur Verbesserung der Hüftbeweglichkeit enorm. Aber auch zur Prävention gegen Rückenschmerzen empfehle ich vielen der Hüftbeweglichkeit extra Aufmerksamkeit zu widmen. Ist die Hüfte zu steif, muss der Rücken kompensieren und es können erste Beschwerden entstehen. Für die heutige Übung ist nur ein bisschen Platz nötig. Für Menschen mit Gleichgewichtsschwierigkeiten empfehle ich einen feststehenden Stuhl zur Unterstützung. Zu Beginn geht es in einen leichten Grätschschritt. Die Fußspitzen zeigen dabei stets nach vorne und die Füße drücken fest in den Boden. Nun mit gestreckten Armen am Stuhl festhalten oder ohne Stuhl die Arme weit nach vorne strecken. Die Schultern bleiben von den Ohren weggezogen. Nun mit geradem Rücken den Po nach hinten strecken und das Gewicht kontrolliert auf eine Seite verlagern. Es hilft, sich vorzustellen, dass man sich auf einer Seite hinter sein Bein setzen will. Dabei schön gerade im Rücken bleiben und die Ferse am Boden halten. Dabei geht es soweit hinunter, bis eine leichte Dehnung auf der Innenseite des anderen gestreckten Beins zu spüren ist. Die Endposition kurz halten und dann wieder zurück in die Startposition drücken.