Schwimmen : TK Grevenbroich nutzt die Corona-Pause

Christina Faßbender hat über viele Jahre bei ihrem Schwimmtraining Erfahrungen gesammelt, die sie künftig an den Nachwuchs der neu formierten Schwimm-Abteilung des TK Grevenbroich weitergeben möchte. Foto: TK Grevenbroich Foto: TK Grevenbroich

Grevenbroich Beim TK Grevenbroich haben sich die Schwimmer neu formiert. Bei Wettkämpfen soll künftig mehr Präsenz gezeigt werden. Durch mehr Helfer, wird die Arbeit auf viele Schultern verteilt.

Um die Schwimm-Abteilung des TK Grevenbroich Orken ist es still geworden. Eine Stille, die den Verantwortlichen überhaupt nicht gefällt und die sie ausgerechnet in der auch für alle Sportvereine so schwierigen Corona-Zeit durchbrechen möchten. „Wir nutzen Corona gerade, um uns im Bereich des Leistungsschwimmens neu aufzustellen““, sagt Cheftrainer Jürgen Helpenstein.

Ein vielversprechender Anfang ist in der neu formierten Abteilung schon gemacht. Während viele andere Vereine befürchten, dass ihnen während der Pandemie Mitglieder von der Stange gehen könnten, hat der TK zugelegt. Mittlerweile sind wieder über 40 Kinder aktiv. Vor dem neuerlichen Lockdown, bei dem auch die Bäder wieder geschlossen wurden, kam es zu einer Ausschöpfung der Trainingskapazitäten im Grevenbroicher Schlossbad und im Schwimmbad Jüchen. „Wir sind sehr optimistisch, langfristig hier auch Kinder auszubilden, die mindestens auf Bezirksebene Erfolge erzielen können“, sagt Martin Meyer, der sich als Vater dreier beim TK schwimmender Mädchen organisatorisch und als Pressewart in die Abteilungsarbeit einbringt.

Info Die Schwimmfähigkeit von Kindern leidet Verständnis In einem Schreiben an die Vereine bedauert der Schwimmverband NRW die aktuellen Schließungen der Bäder, trägt der Entscheidung aber solidarisch mit. Folgeschäden Der Verband verweist aber darauf, dass in den Vereinen wegen der Einschränkungen 2020 rund 20.000 Kinder weniger das Schwimmen erlernt haben als sonst üblich.

Meyer ist ein gutes Beispiel dafür, dass die Grevenbroicher erkannt haben, dass es genug Menschen braucht, um die bei ihrem Zukunftskonzept reichlich anfallende Arbeit auf möglichst viele Schultern zu verteilen. Auf allen Kanälen wird nach Übungsleitern und Eltern gesucht, die sich einbringen wollen, um nach Corona weiter durchstarten zu können. Schon dabei ist auch Sven Rossa, der sich darum kümmert, Förderer und Sponsoren zu suchen. „Uns ist bewusst, dass eine funktionierende Leistungsabteilung auch Kosten produzieren wird“, erklärt Rossa, der schon erste Unterstützer für die Ziele der Abteilung gefunden hat. Zusätzliche sportliche Expertise für den Verein konnte in Gestalt von Wilfried Reimann gewonnen werden. Als ehemaliger Trainingspartner des aus Neuss stammenden, ehemaligen Weltklasse-Schwimmers Thomas Rupprath bringt er einiges an Wissen mit, das er an den Nachwuchs weitergeben möchte. Anfang nächsten Jahres macht er einen Trainerschein. „Ich habe als aktiver Schwimmer so viele schöne Erfahrungen in diesem Verein machen dürfen. Davon würde ich jetzt gerne etwas zurückgeben“, betont Reimann.

Weil klar ist, dass das Leistungsschwimmen einen Unterbau braucht, wird die Schwimmabteilung des TK Grevenbroich auf zwei weiteren Säulen aufgebaut sein. Neben der Nichtschwimmerausbildung im Kurssystem wird es auch noch eine Breitensportabteilung zum Ablegen der Schwimmabzeichen Bronze, Silber und Gold geben. Großer Wert wird auch auf die Einrichtung einer Kampfrichtergruppe gelegt, weil ansonsten laut Statuten des Deutschen Schwimmverbandes keine Schwimmer gemeldet werden können. Bei einem Elternabend Anfang Oktober konnten in Rebecca Ende, Andrea Sagemüller, Andrea Braun, Stefanie Nolden und Brigitte Meisen schon fünf Mütter gewonnen werden, die eine entsprechende Ausbildung Anfang 2021 machen werden.