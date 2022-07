Alte Feuerwache in Grevenbroich : Drei Wochen lang großer Ferienspaß

Auch viele Bewegungsangebote sind eingeplant. Foto: Verein Alte Feuerwache

Grevenbroich Der Verein Alte Feuerwache organisiert drei Wochen lang etliche Kreativ- und Bewegungsangebote. Was für Kinder von acht bis zwölf Jahren beim Ferienspaß 2022 vorbereitet wurde.

Ein großes Banner macht auf die Aktion in und an der Alten Feuerwache aufmerksam – das hatten Teilnehmer der ersten Woche beim Ferienspaß 2022 selbst gestaltet. Drei Wochen lang bietet das Team des Vereins Alte Feuerwache und der Fachstelle „Prävention – Kinder und Jugendliche in Pandemiezeiten stärken“, von Montag bis Freitag ein Freizeitangebot an. Zuschüsse vom Familienministerium machten es möglich, dass der bis Ende Juli laufende Ferienspaß für Acht- bis Zwölfjährige kostenlos ist. „Somit können viele Kinder und Jugendliche ihre Ferien abwechslungsreich gestalten“ sagt Andrea Kückels, bei der die pädgogische Leitung liegt.

Insgesamt 300 Plätze waren zu vergeben, jeden Tag circa 20. Die seien schnell ausgebucht gewesen, sagt Julia Linke, beim Verein für Öffentlichkeitsarbeit zuständig. „Manche Kinder kommen nur an einem oder zwei Tagen, andere über einen längeren Zeitraum.“ Es sei gerade nach den Einschränkungen in der Corona-Pandemie „wichtig, dass die Kinder wieder raus kommen, etwas mit Gleichaltrigen unternehmen können. Man merkt schon, dass manche einen starken Bewegungsdrang haben“. Der kann etwa an den vielen Geräten des Spielmobils oder bei einem Bewegungsparcours ausgelebt werden.

Ein vielseitiges Angebot haben sich die Organisatoren ausgedacht. Kreative Angebote wie Knüpfen oder die Anfertigung von Batik-T-Shirts gehören dazu. Eine ganze Reihe von Schwerpunkttagen ist eingeplant. Beim Gartentag werden Samenbomben gefertigt, die Brachflächen in blühende Landschaft verwandeln, oder Insektenhotels gebaut. An einem anderen Tag werden Musikinstrumente wie Bambusflöten, Rasseln und Trompeten gefertigt. Beim Medientag werden Videos erstellt. Bundesfreiwilligendienstler haben zudem eine GPS-Schnitzeljagd in der Stadt organisiert. Auch die Minigolfanlage in Gustorf ist Ziel beim Ferienspaß.