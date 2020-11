Basketball : TG Stürzelberg hängt in der Warteschleife

Dormagen Trainer Lukas Solf befürchtet einen Saisonstart im März 2021.

Auch wenn das letzte Meisterschaftsspiel mittlerweile acht Monate zurückliegt – am 7. März setzte es gegen die ErftBaskets Bad Münstereifel/Euskirchen eine 77:90-Heimniederlage –, es gibt sie noch, die seit dem Aufstieg 2019 in der 2. Regionalliga spielenden Basketballer der TG Stürzelberg. Ins Trikot geschlüpft sind die Männer von Trainer Lukas Solf ebenfalls schon wieder: Gegen den Oberligisten TuS Hilden gewannen die Dormagener eins von zwei Testspielen und auch gegen den Ligarivalen SG Sechtem gelang ein Sieg.

Doch von Euphorie ist am Rhein nichts zu spüren, denn aus dem auf den 14. November verschobenen Saisonauftakt wird wegen der zweiten Corona-Welle nichts. Solf befürchtet sogar, „dass wir noch bis März warten müssen.“ Dabei hätten die Stürzelberger in ihrer zweiten Spielzeit im Regionalliga-Unterhaus des Westdeutschen Basketball-Verbandes wieder eine gute Truppe beisammen. Schon auf höherer Leistungsebene tätige Akteure wie Jo Lange, Sven Schermeng und Lars Terlecki sind der Mannschaft erhalten geblieben, schätzen die Lockerheit im Verein mit maximal zwei Trainingseinheiten in der Woche. „Auch wenn einige Spieler mittlerweile schon was älter sind, ein, zwei Saisons haben sie schon noch im Tank“, weiß Solf.