Basketball, 2. Liga : Giants machen „drei Kreuze“ – Spiel gegen Heidelberg kann stattfinden

Leverkusens Basketball-Trainer Hansi Gnad instruiert seine Mannschaft. Foto: Uwe Miserius (archiv) Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Leverkusens Zweitliga-Basketballer empfangen nach durchweg negativen Corona-Tests am Sonntag den ambitionierten Ligakonkurrenten Academics Heidelberg in der Ostermann-Arena.

Von Thomas Rademacher

Für die Giants läuft in der ProA bislang alles glatt. Während andere Partien aufgrund von Covid-19-Infektionen verlegt wurden, bleiben Leverkusens Zweitliga-Basketballer im Plan. Am Sonntag (18 Uhr) steht das dritte Saisonspiel gegen die MLP Academics Heidelberg in der Ostermann-Arena an. Zuschauer dürfen abermals nicht dabei sein – ein Umstand, an dem sich im November nichts ändern wird.

Profisport wird zwar während des sogenannten Wellenbrecher-Lockdowns weiter erlaubt bleiben, Publikum ist aber nirgendwo zugelassen – Hygienekonzepten zum Trotz. „Es erfordert extreme Disziplin, mental in die richtige Stimmung zu kommen. Mit Zuschauern in der Halle hat jeder das Gefühl, dass es ein besonderer Tag ist. So fühlt es sich zunächst wie im Training an“, sagt Giants-Coach Hansi Gnad. Die Leverkusener belassen es daher bei den für Meisterschaftsspiele üblichen Abläufen – inklusive Musik und Hallensprecher, damit die Spieler in den Wettkampfmodus finden.

Die Giants sind froh, ihrem Sport weiter nachgehen zu dürfen. „Aber wir machen derzeit jede Woche drei Kreuze“, sagt Gnad. „Ständig ereilt uns eine Hiobsbotschaft, die potenziell alle Pläne durchkreuzen könnte.“ War vorige Woche die gesamte Mannschaft getestet worden, weil bei Phoenix Hagen ein Spieler positiv gewesen war, mussten in den vergangenen Tagen Nicolas Funk und Thomas Fankhauser überprüft werden. Beide gehören dem erweiterten Kader des ProA-Teams an und erfuhren, dass bei einem Spiel der Reserve ein gegnerischer Spieler mit dem Virus infiziert war. „Die Schnelltests waren zum Glück beide negativ“, sagt Gnad.

Der Partie gegen Heidelberg steht also nichts im Wege. „Es ist der nächste harte Brocken, der auf uns wartet“, erläutert Gnad. „In Heidelberg wird eine neue Halle gebaut. Es ist klar, wo sie mittelfristig hinwollen.“ Gemeint ist die Bundesliga, die das Team vielleicht sogar in dieser Saison schon angreifen könnte. Den Kader bauten die Heidelberger im Vergleich zur vorigen Saison komplett um. „Sie gehören für mich auf jeden Fall zu den vier besten Teams unserer Liga.“