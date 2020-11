Handball : Jede Menge Spaß beim Jugendcamp des TV Korschenbroich

Korschenbroich Bereits zum elften Mal veranstaltete der TVK in der Herbstferien eine Trainingswoche für Jungen und Mädchen im Alter von acht bis zwölf Jahren. Es gab viel positive Rückmeldungen.

In der zweiten Herbstferienwoche hat sich für 30 Jungen und Mädchen von acht bis zwölf Jahren alles um den Handball gedreht. Sie hatten in der Waldsporthalle an drei Tagen ihren Spaß im Jugendcamp des TV Korschenbroich.