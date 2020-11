Basketball : Tigers hoffen noch auf ihr Heimspiel gegen Chemnitz

Neuss Arvides Hurricanes müssen erstmal auf Pia Mankertz verzichten.

Auf einen ähnlichen Verlauf hoffen auch die TG Neuss Tigers, deren Partie am Wochenende bei den Young Dolphins wegen des Infektionsgeschehens in Marburg schon frühzeitig abgesagt worden war. Spielt der Kontrahent aus Sachsen mit, könnten die Schützlinge von Trainer John F. Bruhnke am Samstag in heimischer Halle gegen Chemnitz auflaufen. Dass in dieser bislang so schrägen Spielzeit nicht allzu viel klappt, zeigte gerade erst wieder das Beispiel Eintracht Braunschweig: Weil sie im Gegensatz zum Verband die Zweitliga-Basketballerinnen aus Niedersachsen nicht als Profimannschaft einstuft, hat die Stadt Braunschweig unter konsequenter Anwendung der Coronaschutzverordnung ein Trainingsverbot für die Lions ausgesprochen.