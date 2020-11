Basketball : ART Giants verteidigen die Spitze

Düsseldorf Nach einem hauchdünnen 76:74-Heimsieg über LOK Bernau bleiben die Schützlinge der ART Giants Düsseldorf auch im dritten Saisonspiel weiter ungeschlagen. Headcoach Kevin Magdowski lobte nach der Partie vor allem das defensive Auftreten seiner Mannschaft.

Einmal kräftig durchatmen! Nach zwei souveränen Siegen zum Saisonauftakt der 2. Bundesliga Pro B Nord mussten die Basketballer der ART Giants gegen LOK Bernau zum ersten Mal richtig hart arbeiten. Dank der Nervenstärke von Dennis Mavin und Shawn Gulley, die in den letzten 46 Sekunden alle sechs Freiwürfe verwandelten, behielten die Düsseldorfer am Ende mit 76:74 (33:35) die Oberhand im Geisterspiel. Zum ersten Heimspiel durften noch 100 Zuschauer in die Halle kommen, dieses Mal mussten die Fans am Livestream mitzittern.