Judo : Judoka ziehen Gürtelprüfungen vor und sind erfolgreich

Dormagen Wegen des zweiten Lockdowns im Amateur- und Freiteitsport war von den Aktiven des TSV Bayer Dormagen Flexibilität gefordert. Sie absolvierten ihre Prüfungen einen Monat früher als geplant.

Kurz vor dem zweiten Corona-Lockdown im Amateur- und Freizeitsport sorgte die Judo-Abteilung des TSV Bayer Dormagen mit erfolgreichen Gürtelprüfungen noch mal für ein positives Erlebnis. Weil 20 Judoka fleißig für ihre Prüfungen im November trainiert hatten, dieser Termin aber wegen des Bund-Länder-Beschlusses am Mittwoch der vergangenen Woche nicht gehalten werden konnte, entschlossen sich Tanja Küpper in ihrer Funktion als Leiterin de Judo-Abteilung und ihr Vertreter Paul Blosczyk, die Prüfungen auf Donnerstag und Freitag vorzuziehen. Damit stießen sie auch bei den Aktiven auf Verständnis, jedenfalls konnten die vorgezogenen Prüfungen an den beiden Tagen über die Bühne gehen. Selbstverständlich unter strikter Einhaltung der im Oktober gültigen Hygiene-Regeln. Einen Monat früher als geplant schafften dann auch alle Judoka die ihnen gestellten Aufgaben.