Handball : Weiterer TSV-Spieler könnte bei Handball-WM dabei sein

Dormagen Jakub Sterba ist tschechischer Nationalspieler. Allerdings hat der Rechtsaußen der Dormagener auf seiner Position in der Auswahl seines Heimatlandes große Konkurrenz. Hinter seiner Nominierung steht noch ein Fragezeichen.

Seit die USA vom Weltverband IHF in der vergangenen Woche für die Handball-Weltmeisterschaft Anfang Januar in Ägypten nominiert worden sind, steht fest, dass Zweitligist TSV Bayer Dormagen dort durch Patrick und Ian Hüter vertreten sein wird. Und es könnte sogar noch ein Dritter TSV-Spieler hinzukommen. Schließlich hat sich Dormagens Rechtsaußen Jakub Sterba seit seinem Wechsel an den Höhenberg im Sommer 2019 in die tschechische Nationalmannschaft gespielt – und die Tschechen sind auch in Ägypten dabei.