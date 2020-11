Fußball-Kreisliga A : Nievenheimer haben noch Luft nach oben

Nievenheim Analyse Im Sommer fanden sich beim VdS prägende Spieler aus besseren Zeiten zusammen und sorgten dafür, dass es in der Kreisliga A noch keine Niederlage gab. Es hapert aber noch an der Durchschlagskraft.

Saisonverlauf Nach zwei souveränen Auftaktsiegen gegen die Aufsteiger Büttgen (4:2) und Glehn (3:0) folgten die ersten Rückschläge. Ein 0:0 gegen den SVG Grevenbroich, ein 0:0 gegen Aufsteiger Grimlinghausen und ein 1:1 gegen Rosellen. In allen drei Begegnungen habe man die Partie unter Kontrolle gehabt, konnte es aber nicht ins Ergebnis umsetzen, so Trainer Daniel Köthe. In den Heimspielen gegen den TuS Grevenbroich (6:2) und den 1. FC Grevenbroich-Süd (5:0) sei der Knoten dann aber geplatzt.

Das war gut Nach zehn Spielen steht der VdS Nievenheim zwar nicht ganz oben in der Tabelle, doch als einziges verbliebenes Team sind die Sportfreunde noch ungeschlagen. „Ich bin sehr zufrieden. Ich hätte nicht gedacht, dass die Mannschaft den Matchplan so früh annimmt“, berichtet Trainer Daniel Köthe. Spieler wie Kai Pelzer erlebten aktuellen ihren vierten Frühling, sagt Köthe. Nievenheim stellte in den ersten zehn Spielen unter Beweis, dass in der Meisterschaft definitiv mit der Truppe zu rechnen ist. „Wir haben das Potenzial, um aufzusteigen“, so Köthe, der allerdings auch sagt: „Es gibt in diesem Jahr noch mehr unbekannte Faktoren. Es muss schon alles glatt laufen.“