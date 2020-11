Basketball : Basketball-Bundesliga setzt auf Corona-Tests

Neuss Die TG Neuss Tigers sehen sich gut aufgestellt, die damit verbundenen Herausforderungen zu meistern. Läuft alles glatt, könnte für den Zweitligisten in einer Woche ein Doppelspieltag auf dem Plan stehen.

Auf dem Weg, den Spielbetrieb mitten in der zweiten Welle der Corona-Krise sicherer zu machen, lässt die 1. und 2. Basketball-Liga der Damen (DBBL) nichts unversucht. So soll das aktive Personal, zu dem auch Trainer und Schiedsrichter zählen, nun vor jedem Einsatz getestet werden. Im Oberhaus gilt diese Regelung ab sofort, eine Etage tiefer sind die Testungen erst ab dem 21. November verpflichtend.

Ein schöner Pan, dessen Umsetzung jedoch Probleme macht, wie das Beispiel des Zweitligisten TG Neuss, dessen Partie am Wochenende in Marburg bereits abgesagt ist, eindrucksvoll zeigt: Es fängt schon damit an, dass die Mannschaft am vorgegebenen Freitag gar kein Training hat. Coach John F. Bruhnke, dessen Schützlinge vorwiegend aus dem Ruhrgebiet und dem Kölner Raum kommen, würde darum Einzeltests am jeweiligen Wohn- oder Studienort bevorzugen. Allerdings hat die Turngemeinde über ihr Vorstandsmitglied Peter Dederichs engen Kontakt zum DRK-Kreisverband Neuss, könnte dort die ausschließlich von Ärzten, Rettungssanitätern oder Krankenschwestern vorzunehmenden Bluttestungen (möglich wären auch Rachenabstriche) machen lassen. Weil sich auf diese Weise die Kosten mit 2000 bis 2500 Euro für die ganze Saison im überschaubaren Rahmen bewegten, könnte sich der für die TG auch als Hygienebeauftragter tätige Geschäftsführer Klaus Ehren in Absprache mit Bruhnke vorstellen, die Trainingstage zu tauschen.