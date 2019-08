Handball : TSV Bayer kommt langsam in Schwung

Dormagen Handball-Zweitligist TSV Bayer Dormagen sichert sich Sieg beim Select-Cup durch ein 28:24 im Finale über Liga-Rivale HSG Krefeld.

Drei Wochen vor dem ersten Meisterschaftsspiel (24. August, 19.30 Uhr) gegen den EHV Aue und rechtzeitig vor dem „Jubiläumsspiel“ am Samstag (16.30 Uhr, Bayer-Sportcenter) gegen den Deutschen rekordmeister THW Kiel kommt Handball-Zweitligist TSV Bayer Dormagen langsam in Schwung. Beim Turnier in Langenfeld blieben die Dormagener trotz des Ausfalls von sieben Spielern ungeschlagen und gewannen so den „Select-Cup“. Den Lohn in Form eines Sacks voller Handbälle gab Dusko Bilanovic an die zweite Mannschaft weiter, „als Lohn für die Abstellung mehrerer Spieler, die uns in den ersten Spielen sehr geholfen haben.“