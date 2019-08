Handball : TVK belegt Platz drei beim eigenen Turnier

Korschenbroich Die Handballer der Limburg Lions wiederholen ihren Vorjahressieg in der Korschenbroicher Waldsporthalle.

Die Handballer des TV Korschenbroich machen jetzt erst einmal Pause. Weil die Saison in der Regionalliga Nordrhein erst am 13. September mit einem heimspiel gegen Aufsteiger HC Weiden startet und seine Schützlinge bereits vier Trainingswochen hinter sich haben, gönnt ihnen Trainer Dirk Wolf nun eine kleine Auszeit.

Dirk Wolf war mit dem Auftreten der Korschenbroicher weitgehend zufrieden. Im ersten, sehr temporeichen Spiel gegen Limburg bemängelte er allerdings „zu viele Fehler im Tempo in der zweiten Halbzeit. Da haben wir vorne einfache Bälle weggeschmissen.“ Was die Niederländer nutzten, um den 14:14-Pausenstand in einen 28:24-Sieg umzuwandeln. „Wir haben gut mitgehalten und gegen eine sehr starke Mannschaft mit vier Toren verloren. Das kann man verkraften,“ resümierte der TVK-Trainer. Gegen sichtlich indisponierte Gäste aus Belgien landeten die Korschenbroicher dann mit dem 40:20 einen Kantersieg. „Wir haben eine überragende Abwehr gespielt und vorne weniger Fehler gemacht,“ sagte Wolf, „das war ein sehr souveräner Sieg, der auch in dieser Höhe verdient war.“ Ein Rückkehrer und ein Neuzugang hinterließen dabei die stärksten Akzente: Max Jäger glänzte mit guten Paraden, der aus der Dormagener A-Jugend gekommene Linkshänder Justin Kauwetter setzte im Rückraum Akzente. „Da steigt die Vorfreude auf die Saison,“ lautete Wolfs Fazit.