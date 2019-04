Handball : TSV Bayer Dormagen verliert beim Tabellenführer

Dormagen Handball-Zweitligist TSV Bayer Dormagen unterliegt Spitzenreiter Balingen mit 23:32

Die Dormagener hingegen warten weiter auf den zweiten Auswärtssieg unter Trainer Dusko Bilanovic. Dass sie den nicht ausgerechnet bei Taellenführer HBW Balingen-Weilstetten holen würden, war abzusehen. Doch die Art und Weise, wie sie die Partie vor 2300 Zuschauern in der Balinger Sparkassen-Arena mit 23:32 (Halbzeit 10:15) verloren und dabei wertvollen Boden in Sachen Torverhältnis herschenkten, war ärgerlich. Denn zwischen der 20. und 48. Minute waren die Gäste ebenbürtig, ja sogar besser als der zusehens nervöser werdende Spitzenreiter und entschieden diese Phase mit 16:12 (!) für sich. Davor und danach allerdings präsentierte sich der Aufsteiger vor allem im Angriff von allen guten Geistern und jener Disziplin verlassen, die ihn zuletzt ausgezeichnet hatte. Folge Nummer eins: Nach acht Minuten lagen die Dormagener mit 1:8 im Hintertreffen und zwangen Bilanovic zur ersten Auszeit, nach 19 Minuten hieß es sogar 4:12. Allein sieben Mal scheiterten sie in dieser Phase an Balingens zum Bergischen HC wechselnden Torhüter Tomas Mrkva, der am Ende mit 15 Paraden das Duell mit einem keineswegs schwachen Sven Bartmann (10) für sich entschied. Allein die Junioren-Nationalspieler Lukas Stutzke und Eloy Morante Maldonado leisteten sich zusammen 13 Fehlwürfe.

Um so wichtiger, sagt Dusko Bilanovic, „ist jetzt die Unterstützung unserer Fans.“ Mit dem Auftritt in Balingen war er trotz der am Ende hohen Niederlagen nicht völlig unzufrieden: „Leider hat uns der Torwart von Balingen am Anfang den Zahn gezogen. So lagen wir hoch zurück und mussten uns wieder herankämpfen. Da haben die Jungs nach dem Seitenwechsel Moral gezeigt und kamen bis auf zwei Tore heran. Wäre dies in den letzten zehn Minuten passiert, wäre noch was drin gewesen. Aber Balingen hatte genug Zeit, um wieder ins Spiel zu finden, auch weil unsere Aufholjagd viel Kraft gekostet hat.“ Und zu den positiven Aspekten: „Ich bin sehr froh, dass Nuno richtig gut gespielt hat und wir so mit Blick auf Sonntag auch Spieler schonen konnten. Wichtig war, dass sich niemand verletzt hat. Und in der Tabelle hat sich nach den Freitagsspielen nichts verändert. Unser Ziel war, mindestens zwei Punkte an diesem Doppelspieltag zu holen. Das wollen wir jetzt am Sonntag erreichen und hoffen auf eine große Unterstützung unserer Fans gegen Ferndorf.“