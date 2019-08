Rudern : Olivia Clotten will ihrer „großen Schwester“ nacheifern

Im Hause Clotten ist das Reisefieber ausgebrochen. Gerade erst ist Cosima Clotten (19) von den U23-Weltmeisterschaften der Ruderer aus Sarasota im US-Bundesstaat Florida mit der Bronzemedaille im Gepäck zurück in heimischen Gefilden, ist ihre zwei Jahre jüngere Schwester Olivia Clotten Richtung Tokio aufgebrochen.

Dort werden ab Mittwoch die Junioren-Weltmeisterschaften (U 19) ausgetragen. Ein Jahr vor Beginn der Olympischen Sommerspiele in der japanischen Metropole dürfen die Junioren und Juniorinnen schon einmal die olympische Regattastrecke testen. Olivia Clotten sitzt im Juniorinnen-Achter des Deutschen Ruderverbandes, der mit den Booten aus China, Italien, Russland und den USA um die Medaillen kämpft. Kein einfaches Unterfangen – die Russinnen wurden vor sechs Wochen souverän Europameister vor dem DRV-Boot, die Italienerinnen waren da nicht am Start. Und auch China und die USA sind nicht zu unterschätzen. Am Freitag wird es ernst für die Marienberg-Schülerin, dann steht um 10.12 Uhr Ortszeit (bei uns sieben Stunden früher) das Bahnverteilungsrennen auf dem Programm. Um Titel und Medaillen geht es dann am Sonntag ab 12.55 Uhr Ortszeit (bei uns 5.25 Uhr) – wer so früh aufstehen möchte, kann das Rennen live auf www.worldrowing.com verfolgen.