Leichtathletik : Die Laufwelt trauert um Theodor Kessel

Die Laufveranstalter und seine Mitläufer werden ihn vermissen, denn Theodor Kessel gehörte einfach dazu. Acht Jahrzehnte lang hat der Neusser Sport getrieben, ist 2015 im Alter von 85 Jahren noch einen Halbmarathon in knapp über drei Stunden gelaufen und hat dabei viele Jüngere hinter sich gelassen.

Jetzt ist Theodor Kessel in seinem 89. Lebensjahr verstorben. 1930 auf der Neußerfurth geboren, war Schwimmen die erste Sportart, die er ausprobierte und lernte. Im Laufe seines Lebens kam mehr als ein halbes Dutzend dazu, vom Hockey übers Rettungsschwimmen bis zum Rennradfahren. „Ich habe immer gerne viele unterschiedliche Dinge gemacht,“ sagte Theodor Kessel über sich selbst. Am liebsten waren ihm aber die langen Strecken, denen er bis ins hohe Alter treu blieb. Oft genug war er der älteste Teilnehmer, aber deshalb keineswegs als Letzter im Ziel. Die Läufer, nicht nur in seinem Trainingsrevier im Neusser Stadtwald, werden Theodor Kessel nicht nur deshalb in Erinnerung behalten.