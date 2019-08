Skaterhockey : Crash Eagles gehen in Duisburg zu sorglos ans Werk

Kaarst Empfindlicher Rückschlag im Kampf um die bestmögliche Ausgangsposition für die Play-offs oder ein Schuss vor den Bug zur rechten Zeit? Diese Frage wird aus Sicht der Crash Eagles Kaarst wohl erst in zwei Wochen zu beantworten sein.

Ihre letzte Niederlage nach regulärer Spielzeit hatten die Kaarster am 1. Mai kassiert – mit 3:12 gegen die Rockets. Anderthalb Wochen später folgte das 8:9 nach Penaltyschießen in Bissendorf und der Wechsel auf der Trainerbank, auf der wieder Meistermacher Georg Otten Platz nahm. Unter seiner Regie gelangen für Siege in Folge. Dass seine Schützlinge diese Serie am Samstag nicht fortsetzten, lag in seinen Augen daran, „dass wir viel zu sorglos waren und die Zweikämpfe nicht konsequent genug geführt haben.“ Das galt vor allem in der 46. Minute, als die Duisburger dank dreier Treffer innerhalb von 53 Sekunden von 8:7 auf 11:7 wegzogen. „Das war der Genickbruch, die Finalität der Ducks war schon stark, das fehlte uns heute,“ meinte Otten.