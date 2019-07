Handball : TSV Bayer Dormagen legt am Montag los

Dormagen Saisonauftakt in der 2. Liga am 24. August gegen EHV Aue.

(NGZ) Am Montag (18.30 Uhr) steigt Handball-Zweitligist TSV Bayer Dormagen unter Trainer Dusko Bilanovic in die erste Vorbereitungsphase ein. Bislang sind vier Testspiele (alle im TSV Bayer Sportcenter) terminiert: 20. Juli, 16 Uhr: TSV - TuSEM Essen; 31. Juli, 19.30 Uhr: TSV - Limburg Lions; 7. August, 18.30 Uhr: TSV - SK Hawks (Südkorea); 14. August, 19 Uhr: TSV - VfL Gummersbach; 24. bis 28. Juli: Trainingslager in der Sportschule Saarbrücken; 2. bis 4. August: Turnier in Langenfeld mit der HSG Krefeld, Sporting NeLo (Belgien), Leichlinger TV und SG Langenfeld; 10. August: Jubiläumsspiel zum 70-jährigen Bestehen der TSV-Handballabteilung gegen den THW Kiel. Im Anschluss wird die neue Mannschaft vorgestellt. Eine Woche später warten die ersten Pflichtspiele auf den TSV beim DHB-Pokalturnier in Göppingen. Die Meisterschaftssaison beginnt mit einem Heimspiel am 24. August (19.30 Uhr) gegen EHV Aue.