Handball : TSV Bayer Dormagen testet beim Select-Cup

Dormagen Bereits am Freitagabend startete der TSV Bayer Dormagen in das Vorbereitungsturnier um den Select-Cup, das bis Sonntag in der Sporthalle des Konrad-Adenauer-Gymnasiums in Langenfeld ausgetragen wird.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken