Radsport : Emanuel Buchmann siegt auch in Bochum

Vier Tage nach seinem Sieg bei der Tour de Neuss hat Emanuel Buchmann auch das zweite von nur zwei Radrennen gewonnen, die der 26-Jährige vom Team Bora-hansgrohe bis zum Beginn der Deutschland-Tour Ende August bestreitet.

Der Gesamtvierte der Tour de France siegte beim 22. Sparkassen-Giro von Bochum am Sonntagnachmittag vor 30.000 Zuschauern nach einem Alleingang vor Nils Politt (Katusha-Alpecin), der in Neuss Platz drei belegt hatte, und André Greipel (Arkea Samsic). Buchmann hatte sich 15 Runden vor Schluss aus einer elfköpfigen Spitzengruppe abgesetzt. Das Rennen in Krefeld zwei Tage nach der Tour de Neuss litt unter den Gewitterregen am Freitagabend, es siegte Simon Laib (Team Dauner Akkon) vor Nils Politt, Lukas Vrenken (Staubwolke Fischeln), Nikias Arndt und Roger Kluge.