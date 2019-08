Fußball : Kapellen und Süd erreichen die nächste Runde

Rhein-Kreis Fußball-Niederrheinpokal: TuS Hackenbroich muss sich Oberligist SC Velbert erst nach Verlängerung geschlagen geben.

Fußball-Landesligist SC Kapellen setzte sich in der ersten Runde des Niederrheinpokals in einer turbulenten Partie gegen die SGE Bedburg-Hau mit 5:3 durch. Von den beiden heimischen A-Ligisten schaffte es Grevenbroich-Süd mit einem 4:1-Erfolg gegen Ronsdorf in die nächste Runde, Hackenbroich musste sich gegen Oberligist SC Velbert in der Verlängerung geschlagen geben.

SGE Bedburg-Hau – SC Kapellen-Erft 3:5 (1:2). Das spannende Duell der beiden Landesligisten entschieden die Kapellener für sich. „Für die Zuschauer war es bestimmt super, es ging hin und her“, sagte der sportliche Leiter Jörg Ferber. „Für meinen Geschmack haben wir zu viele Gegentore kassiert, aber letztendlich sind wir verdient eine Runde weiter.“ Zwei frühe Tore von Lennart Ingmann (10.) und Timo Welky (17.) brachten den SCK auf Kurs. „Die erste Halbzeit war richtig gut, wir haben es nur versäumt, direkt nachzulegen und den Gegner so im Spiel gehalten“, so Ferber. Fünf Minuten vor dem Halbzeit-Pfiff erzielte die SGE den Anschlusstreffer und drehte die Partie mit einem besseren Start in den zweiten Durchgang sogar nach 59 Minuten. „Beide Mannschaften haben nie aufgegeben,“ sagte Ferber, „die zweite Hälfte war nicht mehr so gut, aber zum Ende hin haben wir den Faden zum Glück wiedergefunden.“ Nach einem Foul an Alexander Hauptmann verwandelte Robert Wilschrey den fälligen Strafstoß zum Ausgleich (62.). Nach wiederholtem Foulspiel von Kapitän Falko Kersten mussten die Bedburger die letzten 20 Minuten in Unterzahl bestreiten. Alexander Hauptmann schoss Kapellen schließlich wieder nach vorne (75.), Marc Paul machte in der 82. Minute den Deckel drauf. „Es war ein guter Test für die Liga“, so Ferber. „Man konnte gut erkennen, was schon funktioniert und wo noch was getan werden muss.“