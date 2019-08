Pferdesport : Geländespezialist schnappt sich den Derbysieg

Auf dem heimischen Parcours gut unterwegs: Robin Kronenberg vom gastgebenden Reiterverein Uedesheim-Stüttgen sicherte sich im „Uedesheimer Derby“ Platz zwei. Foto: G. Salzburg. Foto: Georg Salzburg(salz)

Uedesheim Vielseitigkeitsreiter Arne Bergendahl siegt beim Uedesheimer Derby vor Lokalmatador Robin Kronenberg und Thorsten Schlitz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Mareike Roszinsky

Nicht erst seit Gilbert Tillmanns Triumph 2013 sind die Reitsportfans aus dem Kreis-Pferdesportverband Neuss im Derby-Fieber. Und so gibt es gleich zwei Turniere mit Derby-ähnlichen Springen im Rhein-Kreis Neuss: bei den Gut Neuhaus Indoors in der Halle und beim RV Uedesheim-Stüttgen draußen auf dem Turnierplatz in Rheinnähe.

Die Outdoor-Version lockte am Samstagabend wieder Hunderte von Zuschauern nach Uedesheim. Das Zeitspringen der Klasse S führt über Hindernisse, die an das legendäre Derby erinnern – inklusive Rasenwall. Und ausgerechnet ein Reiter, den Reitsportkenner normalerweise auf der Geländestrecke erwarten, lieferte in dem anspruchsvollen Kurs die beste Leistung ab: Arne Bergendahl.

Der Vielseitigkeitsreiter aus Hamminkeln, der mit Erfolgspartner Checko bereits an der Weltspitze schnupperte, lieferte im Sattel von Quimby die einzige Nullrunde. Der 29-Jährige und die Holsteiner Stute verwiesen die Parcoursspezialisten auf die Plätze. Ein souveräner Sieg. Quimby ist keine Unbekannte: Die Stute verhalf Bergendahl erst dieses Jahr zum Goldenen Reitabzeichen – schon sein Vater Helmut erreichte mit der Stute die höchste Auszeichnung. Für den Junior war es der erste Derbysieg in Uedesheim.

Laut gejubelt wurde auch für den zweiten Derby-Platz. Den sicherte sich mit Robin Kronenberg ein Reiter vom veranstaltenden RV Uedesheim-Stüttgen. Der Lokalmatador kassierte im Sattel von Cascabella einen Abwurf. Dritter wurde Thorsten Schiltz (RFV Neuss) auf Lindsey Lohan. Gilbert Tillmann hatte dagegen so seine Probleme mit dem Uedesheimer Derby-Kurs: Er schied sowohl mit Cel‘ Amour als auch mit Mr. Carino aus. Mit seinem dritten Pferd Rocket Z galoppierte er zwar ins Ziel, kassierte aber einen Anwurf und belegte Platz zehn.

Besser lief es für ihn im Großen Preis am Sonntagnachmittag. Auf seinem Toppferd Hadjib kam er nach fehlerfreier Runde ins Stechen. Dort fiel aber eine Stange, so dass es am Ende nur für die silberne Schleife reichte. Denn einem Paar gelangen zwei blitzsaubere Runden: Philipp Siegel (RV Oranjehof). Der Kölner war auf Chacco-Grande auch der Schnellste. Für Robin Kronenberg gab es die weiße Schleife für Platz drei. Dieses Mal hatte der Uedesheimer Quintagamo gesattelt. Das Paar kassierte einen Abwurf im Stechen.