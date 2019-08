Handball : RheinLand und NGZ verlosen Karten für Kiel

Dormagen Die Handballer des THW Kiel kennen in ihrer Saisonvorbereitung keine Langeweile: Bis Sonntag waren sie im österreichischen Graz, bestritten zum Abschluss des Trainingslagers ein Freundschaftsspiel gegen eine Auswahl von vier Klubs aus der Steiermark, das sie vor 2000 Zuschauern mit 44:27 für sich entschieden.

Am Mittwoch gastiert der dreifache Champions League-Sieger zum Testspiel im schwedischen Ystad, am Samstag (Anwurf um 16.30 Uhr im Bayer-Sportcenter) ist der Deutsche Rekordmeister (20 Titel) Gast beim „Jubiläumsspiel“ des TSV Bayer Dormagen aus Anlass des 70-jährigen Bestehens der Handball-Abteilung.

Wer dabei sein möchte, kann eine Eintrittskarte zum Preis von zehn Euro im Vorverkauf oder an der Tageskasse erwerben. Oder mit etwas Glück eine gewinnen. Denn die NGZ verlost zehn von der RheinLand Versicherung zur Verfügung gestellte Eintrittskarten zu diesem Spiel. Sie müssen nur eine Frage beantworten: Wie oft wurde der THW Kiel Deutscher Handballmeister? Ihre Antwort senden Sie bitte mit Name und Anschrift bis Mittwoch, 24 Uhr, an sportlerwahl@ngz-online.de. Die Gewinner werden per Mail benachrichtigt, die Karten können an der Tageskasse gegen Vorlage der Mail (oder des Personalausweises) abgeholt werden.