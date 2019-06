Dormagen : Bilanovic verlangt noch ein Mal Disziplin

Dormagen TSV Bayer erwartet zum Saisonfinale am Samstagabend die Rhein Vikings. Linksaußen Pascal Noll kehrt nach Dormagen zurück.

Am 8. Juli bittet er seine Schützlinge wieder in die Halle, startet die erste Saisonvorbereitung unter seiner Regie. Am 20. Juli steht bereits das erste Testspiel gegen Liga-Konkurrent TuSEM Essen auf dem Programm. Dann wird neben Ante Grbavac, Jakub Sterba und André Meuser ein viertes neues Gesicht im Kader sein: Pascal Noll kehrt nach zwei Jahren bei der HG Saarlouis zum TSV Bayer zurück. Der 23 Jahre alte Linksaußen und frühere Publikumsliebling hat im Saarland seine Ausbildung zum Automobilkaufmann abgeschlossen, jetzt hofft er, neben dem Handball in Dormagen auch beruflich Fuß fassen zu können.

Auch für die am Samstagabend zu Ende gehende Spielzeit hat Dusko Bilanovic noch ein Ziel: „Wir wollen 33 Punkte holen und wenn möglich Dreizehnter werden.“ Das haben die Dormagener freilich nur bedingt in der eigenen Hand. Denn um in der Tabelle noch um einen Rang zu klettern, müssen sie den punktgleichen HC Elbflorenz überflügeln. Das geht nur, wenn die Dresdner ihr letztes Saisonspiel beim (ebenfalls punktgleichen, aber von der Tordifferenz her deutlich schlechteren) TV Emsdetten nicht gewinnen. Oder nur so knapp, dass die Bayer-Handballer mit einem eigenen Sieg die zehn Treffer, die sie derzeit im Torverhältnis schlechter sind, noch aufholen können. Theoretisch machbar wäre das, haben doch die Vikings von ihren letzten vier Spielen drei mit zweistelliger Tordifferenz verloren, das letzte mit 20:33 gegen den EHV Aue. Auf die leichte Schulter nehmen will Bilanovic das Schlusslicht trotzdem nicht: „In dieser Liga darfst du niemanden unterschätzen. Auch der Tabellenletzte ist immer noch ein Zweitligist.“ Weshalb für ihn feststeht: „Das ist so ein Spiel, in dem können wir uns nur blamieren – und das wollen wir nicht.“