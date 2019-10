Politik im Rhein-Kreis Neuss : CDU und FDP feiern Kreistags-Jubiläum

Rhein-Kreis Im Oktober 2009 unterzeichneten die Partei- und Fraktionsspitzen von CDU und FDP im Rhein-Kreis Neuss eine „Vereinbarung über die Zusammenarbeit“ der Parteien auf Kreisebene. Das erklärte Ziel war ein wirtschaftlich starker und sozial gerechter Kreis.

Besonders die Arbeitslosenquote von aktuell 4,9 Prozent, stabile ökonomische Strukturen und vielfältige Angebote für Familien sowie zur Unterstützung hilfebedürftiger Menschen seien dafür verantwortlich. Aber auf dem Erreichten wolle man sich nicht ausruhen sondern weiterhin „mit Herz und Verstand“ die Entwicklung des Kreises gestalten, so Lienenkämper. Bijan Djir-Sarai, FDP-Kreisparteivorsitzender, unterstreicht, dass die vereinbarten Ziele von 2009 in der weiteren Zusammenarbeit Bestand haben: „Die Sicherung und Schaffung neuer und zukunftssicherer Arbeitsplätze, der Erhalt einer bezahlbaren Energieversorgung für Industrie und Bevölkerung sowie die Förderung der Bereiche Bildung, Sport, Gesundheit und Kultur haben für uns nicht an Aktualität verloren.“