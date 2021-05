Kommunalpolitik in Wassenberg : CDU-Stadtverband will Bürger mitreden lassen

Das Verkehrskonzept für die Wassenberger Innenstadt ist das Thema beim ersten Bürgerdialogforum. Foto: Uwe Heldens

Wassenberg Zunächst digital stellt sich das neue Bürgerdialogforum auf. Das Ziel lautet, Bürgern eine Möglichkeit zu bieten, sich politisch zu beteiligen.

Im Kommunalwahlkampf ist es den Christdemokraten ganz besonders aufgefallen. „Wir haben sehr schnell gemerkt, dass es augenscheinlich einen großen Bedarf gibt“, sagt Dirk Schulze, der Vorsitzende des CDU-Stadtverbandes Wassenberg. Worauf Dirk Schulze, der auch Mitglied der CDU-Kreistagsfraktion ist, und die Wassenberger CDU hinauswollen: Es geht um das Thema Bürgerdialog – vor allem jetzt, wo die Corona-Pandemie so vieles unmöglich macht, ganz besonders das persönliche Gespräch, der Austausch.

Darum soll Ende Mai ein neues Format an den Start gehen, um Bürgerinnen und Bürgern ein Forum zu bieten, damit sie sich besser an der Kommunalpolitik beteiligen können, über ihre eigenen Ideen und Vorstellungen, was man besser machen könnte in der Stadt und den Außenorten Wassenbergs.

„Mit dem neuen, zunächst digitalen Bürgerdialogformat #wirmitdirüber möchten wir als CDU-Stadtverband Wassenberg den politischen Austausch weiter fördern“, sagt Dirk Schulze, der weiter meint: „Gerade im Kommunalwahlkampf war das aufgefallen. Wir haben Häuserwahlkampf gemacht, sind von Tür zu Tür gezogen. Die Menschen wollen über ihre Straße, über ihren Ort reden. Wenn wir Politik machen wollen, dann muss man neue Wege gehen.“ So habe es Gespräche darüber mit seinen Kollegen aus der CDU-Kreistagsfraktion gegeben, als Ergebnis kam das neue Format des Bürgerdialogs heraus. Dirk Schulze erklärt dazu weiter: „Das neue Dialogformat wird neben Sachthemen auch allgemeine Diskussionsrunden beinhalten und ist damit auch für junge Menschen eine tolle Möglichkeit, am politischen Diskurs teilzunehmen.“

Für die erste Auflage des – zunächst digitalen – Bürgerdialogs haben die Wassenberger Christdemokraten Donnerstag, den 27. Mai, 19 Uhr, terminiert. Beim ersten Dialog soll es in der Hauptsache um das Verkehrskonzept gehen, das noch in dieser Woche in der Sitzung des Planungs-, Umwelt- und Klimaausschusses, Mittwoch, 5. Mai, 18.30 Uhr, Bürgerhalle in Effeld, Kreuzstraße 3, vorgestellt wird. Im Verlauf des ersten Bürgerdialogs wird auch Bürgermeister Marcel Maurer dabei sein und das Verkehrskonzept erläutern.

Wichtig ist es dem CDU-Stadtverband Wassenberg darüber hinaus auch, noch im Mai eine Umfrage zu starten. Dirk Schulze: „Wir werden die Menschen fragen, wo der Schuh drückt. Es gibt so viele Themenfelder, zum Beispiel die Jugend, die Landwirtschaft.“ Dirk Schulze nennt noch einen Grund, weshalb er das Forum für unerlässlich erachtet: „Es ist doch so, dass wir alle in Pandemiezeiten auf direktem Weg nicht mehr viel mitbekommen wegen der Kontaktbeschränkungen. Gerade deshalb müssen wir uns bewegen.“ Schulze stellte klar, „dass wir sicherlich nicht alle Probleme lösen können, aber wir wollen für ein Angebot an die Bürgerinnen und Bürger sorgen“.