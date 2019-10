Fußball : Gnadental punktet auch in Ratingen dreifach

Neuss Die DJK Gnadental feiert in der Bezirksligagruppe eins einen extrem wichtigen 3:1-Auswärtserfolg bei Germania Ratingen. „Das war ein sehr guter Auftritt“, lobte Trainer Stefan Pennarz. Derman Disbudak brachte die Gäste nach einer guten halben Stunde in Führung, Patrick Becker erhöhte kurz nach Wiederanpfiff auf 2:0. Für die Vorentscheidung sorgte dann erneut Disbudak, der in der 69. Minute sein bereits 13. Saisontreffer erzielte.

