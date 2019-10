Jugendfußball : Koziatek glückt Heimsieg bei Debüt

Kapellen Jugendfußball: Kapellens B-Junioren befinden sich weiterhin in einer tiefen Krise.

Auch unter dem neuen Coach Artur Koziatek läuft es bei der A-Jugend des SCK. Beim Koziatek-Debüt gegen ETB SW Essen hat Kapellen den ersten Heimsieg der Saison eingefahren. Alen Muratovic schoss die Erftkicker in der 29. Minute in Führung. Simon Sasse (52.) legte kurz nach der Pause das 2:0 nach. Erst in der 90. Minute gelang den Gästen der Anschlusstreffer. „Das war ein schweres Spiel. Essen hat uns alles abverlangt“, berichtet Koziatek und sagt: „Wir wollten aus einer kompakten Defensive Akzente nach vorne setzen - das ist uns ganz gut gelungen.“ Damit baut Kapellen den Abstand auf die Abstiegsplätze auf fünf Punkte aus. In seiner ersten Woche als Jugendtrainer hat Koziatek viele Eindrücke sammeln können. „Die Jungs sind sehr motiviert, hören immer gut zu und sind sehr interessiert daran, sich zu verbessern“, erzählt Koziatek. Verbessern will er vor allem die Konter. „Das müssen wir viel besser ausspielen. So hätten wir heute früher die Entscheidung erzwungen.“ Weitere Dinge die auf Koziateks Zettel stehen sind: Kompakte Defensive und schneller verschieben. „So können wir in einigen Situationen noch einiges verhindern“, sagt der neue Übungsleiter.