Jugendfußball : U17 des SCK rutscht auf Abstiegsplatz ab

Kapellen 1:4-Pleite gegen Oberhausen bringt Kapellens Nachwuchs schwer in die Bredouille.

Während sich Kapellen bei RW Oberhausen eine 1:4-Pleite (0:2) einfing, feierte Kleve einen Sieg gegen Essen-Schönebeck und zog in der Tabelle vorbei. „Jetzt hat womöglich auch der Allerletzte verstanden, wie brenzlig die Situation ist“, sagte Jugendleiter Daniel Schmitz nach dem Spiel. Gegen Oberhausen hatten sich die Erftstädter sicherlich mehr erhofft. Sowohl in der Hinrunde als auch im Pokal war man gegen die Kleeblätter bereits erfolgreich in dieser Saison. Den einzigen Treffer für Kapellen erzielte Serkan Güzel. Sechs Partien vor Schluss braucht der SCK einen Turnaround, um den Abstieg noch abzuwenden. Neun Spiele in Folge sind die Jungs von Trainer Arian Gerguri nun sieglos. „Da müssen wir jetzt alle gemeinsam durch. Es ist zu spät, um noch zu reagieren. Es heißt jetzt alles oder nichts für uns“, gibt Schmitz vor. Das Restprogramm der Kapellener ist extrem schwer: Neben den zwei direkten Duellen mit Mülheim und Hilden trifft Kapellen noch auf Spitzenreiter Wuppertal und den Tabellenzweiten Borussia Mönchengladbach.