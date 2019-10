Tischtennis : Tischtennis: Die DJK Holzbüttgen kassiert erste Pleite

Holzbüttgen Der Höhenflug der DJK Holzbüttgen in der Tischtennis-Oberliga ist gestoppt. Am Samstagabend kassierten die Kaarster im sechsten Saisonspiel ihre erste Niederlage. Beim Verfolger TTC indeland Jülich II musste sich das DJK-Sextett mit 4:9 geschlagen geben.

Bei den Holzbüttgenern, die ohne Alexander Lübke auskommen mussten, überzeugte im Einzel nur Thomas Schettki. Der Rückkehrer aus Uerdingen gewann in der Mitte beide Spiele gegen Marc Preuss und Markus Knoben in vier Sätzen. Außer ihm holte im Einzel nur noch Yang Li einen Zähler gegen Lukas Kneier (0:3). Zu Beginn im Doppel gewannen nur Yang Li und Nicolas Kasper mit einem knappen Fünfsatz-Sieg gegen Kneier/Müller. Überraschend klar mit jeweils 0:3-Sätzen mussten sich sowohl Li als auch Jan Medina gegen den Ex-Holzbüttgener Jonas Hamers geschlagen geben. Medina verlor zudem auch gegen Lukas Kneier in fünf Sätzen. In der Mitte konnte Nicolas Kasper das Fehlen von Lübke nicht kompensieren. Er verlor sowohl gegen Markus Knoben, der ebenfalls schon in Holzbüttgen spielte, als auch gegen Marc Preuss in vier Sätzen. Im unteren Paarkreuz verloren sowohl Vincent Arsand (2:3 gegen Christian Müller) als auch Joachim Beumers (0:3 gegen Muhammed Akar).