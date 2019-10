Jugendfußball : Koziateks übernehmen A-Jugend des SC Kapellen

Kapellen Kontakt kam über den Sportlichen Leiter Jörg Ferber zustande.

Am Montagabend fand bereits die erste Einheit unter der Leitung der Koziatek-Brüder statt. Der Kontakt zu dem Trainerduo entstand über den Sportlichen Leiter Jörg Ferber. 2014/2015 übergab Ferber das Traineramt bei der DJK Hoisten an die Koziateks. „Arthur war damals schon mein Co-Trainer. Der Kontakt ist seitdem nie abgerissen“, verrät Ferber. In den ersten Gesprächen habe man die Situation analysiert, berichtet Ferber. Zum damaligen Zeitpunkt sah es aber noch deutlich schlechter aus. Mittlerweile steht der SC Kapellen in der Niederrheinliga auf Platz acht. Unter der Leitung von Ferber und Oliver Seibert gewann der SCK drei der letzten vier Partien. „Wir wollten das Team natürlich auf einem vernünftigen Platz übergeben. Die Mannschaft ist intakt und die Stimmung ist auch gut“, sagt Ferber.