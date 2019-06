Jugendfußball : B-Junioren des SCK stehen schon ein wenig unter Druck

Rhein-Kreis Spieltag zwei in der Qualifikation zur Niederrheinliga.

B-Junioren: Die U17 des SC Kapellen steht schon etwas unter Druck. Nach dem Remis gegen den VfB Homberg braucht der SCK dringend einen Sieg, um nicht schon vorzeitig alle Chance zu verspielen. Gegner ist die DJK Tusa Düsseldorf. „Wir wollen gewinnen und im Endspiel gegen Bergisch Born die Niederrheinliga klar machen“, so Schmitz. Die Ansprüche in Kaarst sind kleiner – man freut sich am Kaarster See, einfach mal auf so hohem Niveau zu kicken. Gegen die 1. JFA Düsseldorf verpasste Kaarst einen Zähler bei der 1:2-Pleite nur knapp. Am Sonntag (11 Uhr) trifft die SG Kaarst auf den SV Straelen. „Wir wollen versuchen, einen der Gruppenfavoriten zu ärgern. Wir erwarten einen körperlich starken Gegner und darum ein kampfbetontes Spiel“, so Trainer Markus Stenten.