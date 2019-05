Jugendfußball : SCK-Nachwuchs braucht noch dringend einen Sieg

Kapellen Niederrheinligist will nicht auf Schützenhilfe angewiesen sein.

(fes) Die B-Junioren des SC Kapellen brauchen zwei Spieltage vor Saisonende noch einen Sieg, um den Startplatz in der Relegation zur Niederrheinliga endgültig abzusichern. Am Sonntag (11 Uhr) empfängt Kapellen den VfB Hilden. Die Gäste liegen in der Tabelle nur drei Zähler vor dem SCK, der Vorsprung auf die Abstiegsplätze beträgt ebenfalls drei Punkte. Mit einem Erfolg wäre Kapellen also auf der sicheren Seite und müsste sich nicht auf Schützenhilfe der Konkurrenz verlassen. Hoffnung macht das Niederrheinpokal-Achtelfinale: Da besiegte Kapellen den VfB mit 3:0 und zog in die nächste Runde ein. Die Reise endete erst im Halbfinale.