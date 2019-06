Fechten : Säbel-Damen belegen Platz sechs

Team Deutschland im Damensäbel bei der EM in Düsseldorf: (v.l.) Léa Krüger, Anna Limbach (beide TSV Bayer Dormagen), Ann-Sophie Kindler (TSG Eislingen) und Julika Funke (FC Würth Künzelsau). Foto: Heinz J. Zaunbrecher

Dormagen Auftritt seiner Schützlinge bei Heim-EM macht Bundestrainer Pierre Guichot stolz.

Nach der eher unbefriedigenden Vorstellung in der Einzelkonkurrenz hatte Bundestrainer Pierre Guichot seine Säbel-Mädels mit einem klaren Auftrag in den Teamwettbewerb der Europameisterschaft in Düsseldorf geschickt: „Ich sehe einen deutlichen Trend nach oben, aber insbesondere die jüngeren Fechterinnen müssen noch selbstbewusster auftreten.“ Und die deutsche Mannschaft mit Anna Limbach, Léa Krüger (beide TSV Bayer Dormagen), Julika Funke (FC Würth Künzelsau) und Ann-Sophie Kindler (TSG Eislingen) enttäuschte nicht, schloss die Titelkämpfe auf Platz sechs ab.